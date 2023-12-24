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Güncel
AA 24.12.2023 17:27

Kırklareli'nde hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi öldü

Kırklareli'nde hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi öldü

A.D. idaresindeki hafif ticari araç, Kızılcıkdere köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Ayaz ile Üzeyir Altun'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayaz ile Altun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü A.D. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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