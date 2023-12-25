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TRT Haber 25.12.2023 10:55

Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 4 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.

Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı Akbaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.

KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale Boğazı Akbaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Eceabat'a emniyetle yanaştırıldı."

 

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