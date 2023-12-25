Çanakkale açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı Akbaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çanakkale Boğazı Akbaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Eceabat'a emniyetle yanaştırıldı."
Çanakkale Boğazı Akbaş açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Eceabat'a emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/oIu1JoERo5— KEGM (@kiyiemniyet) December 25, 2023