MİT, saldırı hazırlığı yapan sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’ya yönelik sınır ötesindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

MİT, PKK/KCK sözde Süleymaniye kuzey alan sorumlusu "Bahoz Zagros" kod adlı Mehmet Şefa Akman’ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Eylem hazırlığı içindeydi

MİT, teröristin silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan Akman MİT tarafından adım adım izlendi.

Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi

Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.