Açık 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.12.2023 09:45

MİT, saldırı hazırlığı yapan sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

MİT, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, saldırı hazırlığı yapan sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’ya yönelik sınır ötesindeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

MİT, PKK/KCK sözde Süleymaniye kuzey alan sorumlusu "Bahoz Zagros" kod adlı Mehmet Şefa Akman’ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Eylem hazırlığı içindeydi

MİT, teröristin silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan Akman MİT tarafından adım adım izlendi.

Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi

Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu. 

ETİKETLER
MİT PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Van'da "Çin kestanesi" denetimi
11:00
Rusya: Ukrayna'nın Kırım'a saldırısında Rus "Novoçerkassk" çıkarma gemisi hasar aldı
10:51
Karabük'te iki katlı evde yangın: 1 ölü
10:51
İstanbul'da, 98 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte ilaç çetesi çökertildi
10:51
Netanyahu, Mossad Başkanı'nın güvenlik toplantılarına katılmasını engelledi
10:58
Öldürülen Filistinli çocukların isiminin yazdığı broşürler AVM’nin üst katından aşağı bırakıldı
2024'ün önemli teknoloji trendleri neler olacak?
2024'ün önemli teknoloji trendleri neler olacak?
FOTO FOKUS
Organize suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
Organize suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ