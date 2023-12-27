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TRT Haber 27.12.2023 10:06

Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yaparak şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullananlara yönelik 29 ilde başlatılan soruşturmalar kapsamında 3 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkında gerekli adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından devam edilmektedir.

29 ilimizde, 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış, 3 kişi tutuklanmış, 125 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi adli kontrolle, 29 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, 39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir.

Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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