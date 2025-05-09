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TRT Haber 09.05.2025 08:02

Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefecilik yapan organize suç örgütüne karşı 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şahsın tutuklandığını, 1 milyar 250 milyon lira değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el konulduğunu açıkladı.

Tefecilik yapan suç örgütüne 3 ilde operasyon: 7 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkezli, Balıkesir ve Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Tefecilik" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 9 şüphelinin yakalandığını, 7'si tutuklandığını, 2'sine adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşları borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek, senet, tapu gibi belgeler imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi.

1 milyar 250 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" ve "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait 1 Milyar 250 Milyon TL değerindeki 75 gayrimenkule ve 34 araca el kondu.

Operasyon kapsamında; 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 adet çek defteri ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." dedi.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü
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