Yeni yargı paketinde bilişim suçlarına özel başlık

Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk yargı paketinde bilişim suçlarına özel başlık açıldı.

Yeni yargı paketine göre bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda ilgili banka hesabının artık anında askıya alınması sağlanacak. Banka ve finans kuruluşları 3 güne kadar bilişim suçu işleyenin banka hesabını dondurabilecek. Bu hesaplardaki paraya el konulabilmesi için mali kurumlardan rapor alınması beklenmeyecek.

Ayrıca hesaplardaki paranın suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine doğrudan iade edilecek. Yani mağdurlar yargılama sonunu beklemeyecek.

Bankalara süre düzenlemesi

Soruşturma sırasında bankalara da bilgi gönderme konusunda zaman sınırı konulacak. Buna göre; cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde fiziki veya elektronik ortamda gönderilmesi şart olacak. Banka eğer süreyi aşarsa her bir ihlal için 300 bin liraya kadar idari para cezası ödeyecek.

Hesap açmada kimlik doğrulama şartı

Yargı paketindeki bir diğer husus da güvenlikle ilgili. Elektronik ödeme kuruluşlarında hesap açmak artık kimlik doğrulama şartıyla gerçekleşecek. Fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi ya da çipli kimlik belgesiyle doğrulama yapılmadan bu kuruluşlarda hesap açılamayacak.

Haber: Yiğitcan Karatepe