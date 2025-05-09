Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak.

Yağışlı sistemle beraber sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik düşüş yaşanacak. Şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer de 1 ila 2 derece altına inecek.

Bugün hava çoğunlukla parçalı bulutlu geçecek ve iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışlar görülebilecek. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar yaşanacak. Bu yağışlar yer yer kuvvetli görülecek. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağış geçişleri görülecek.

Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yağış bekleniyor. 11 Mayıs Pazar günü ise yağışlı havanın doğuya doğru hareket edeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise yağışların Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinin tamamında ve İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle batı ve orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor. Kentte cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağış etkili olacak. Pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri yer yer 20 derecenin altına inecek. Sıcaklıkların hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artması bekleniyor.

Ankara'da bugün kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak görülecek. Cumartesi ve pazar günleri Ankara'da il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 27 ila 28 derecelerde seyrederken, hafta sonunda 7 ila 8 derecelik düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere inecek.

İzmir'de ise bir yağış beklenmiyor; hava çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacak. İzmir'deki sıcaklık şu anda 32 ila 33 derecelere kadar yükselmiş durumda. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri İzmir'de en yüksek sıcaklığın 26 ila 27 derece olması öngörülüyor.

BÖLGELERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin güneydoğusu ile Trakya'nın batı kesimlerinde (Edirne, Kırklareli) akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Balıkesir: 30°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

Edirne: 27°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak.

İstanbul: 24°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

Kırklareli: 25°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak.

EGE: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın doğusu ile Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Afyonkarahisar: 25°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Denizli: 33°C, Parçalı ve az bulutlu.

İzmir: 33°C, Parçalı ve az bulutlu.

Muğla: 28°C, Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri olabilir. Adana'nın kuzey kesimleri ile Burdur'da öğle saatlerinden sonra yerel sağanaklar görülebilir.

Adana: 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Antalya: 27°C, Parçalı ve az bulutlu.

Burdur: 29°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Hatay: 30°C, Parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı kesimleri (Ankara, Eskişehir) ile Kayseri çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara: 28°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Eskişehir: 29°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Konya: 29°C, Parçalı ve az bulutlu.

Nevşehir: 26°C, Parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyılarda (Sinop, Zonguldak) hava parçalı bulutlu olacak.

Bolu: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Kastamonu: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Sinop: 24°C, Parçalı bulutlu.

Zonguldak: 21°C, Parçalı bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgenin iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında (Samsun) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri olabilir.

Amasya: 30°C, Parçalı ve az bulutlu.

Artvin: 27°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Samsun: 24°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Trabzon: 23°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Hakkari ve Kars ile Iğdır'ın güney, Ağrı, Şırnak ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 22°C, Parçalı ve az bulutlu.

Kars: 22°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Malatya: 29°C, Parçalı ve az bulutlu.

Van: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri olabilir. Diğer kesimler parçalı ve az bulutlu.

Diyarbakır: 32°C, Parçalı ve az bulutlu.

Gaziantep: 32°C, Parçalı ve az bulutlu.

Mardin: 29°C, Parçalı ve az bulutlu.