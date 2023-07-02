TBMM'de mesai başlıyor: Gündem memur zammı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram tatili nedeniyle ara verdiği mesaisine 4 Temmuz'da yeniden başlayacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Meclis'e sunulacak zam teklifinde olacak. Düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.

Diğer memurların maaşlarına derece, kademe, unvan ve mesleki kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Enflasyon farkına refah payı da eklenerek oranlar belirlenecek.

Memur zamları, memur emeklilerini de doğrudan etkileyecek.

Teklif çalışmaları bayram öncesi başladı

AK Parti'li kurmaylar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları da taslak üzerinde çalıştı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla teklife son şekli verilecek.

Kira sınırlaması uzatılıyor

Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlandırılmasına ilişkin bir yıl daha uzatılmasını içeren düzenleme de bu torba teklifte yer alacak.

Düzenleme, Meclis'e sunulmasının ardından hızla komisyon gündemine getirilecek.

Meclis Genel Kurulu da çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Balıkçıların sorunları gündemde

Balıkçıların sorunları ile ilgili araştırma komisyonu kurulacak, bazı uluslararası sözleşmeler ele alınacak.

Meclis'te bu hafta liderler de grup kürsülerinde olacak. Salı ve Çarşamba günü bayram sonrası mesajlarını milletvekillerine aktaracak.