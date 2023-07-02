Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.07.2023 11:06

Bakan Özhaseki: İslahiye'de yapımı devam eden konutlar hızla tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama kat ettiklerini, evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini ifade etti.

Bakan Özhaseki: İslahiye'de yapımı devam eden konutlar hızla tamamlanacak

Özhaseki, sosyal medya hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına devam edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki örnek dairelerden görüntüleri paylaştı.

Deprem bölgesinde hız kesmeden kalıcı konut inşa çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

 

ETİKETLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mehmet Özhaseki Deprem Gaziantep
Sıradaki Haber
Prim gün sayısının düşürülmesi için Meclis'in açılması bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Türkiye'de bir ayda 55 kişi deniz, göl ve göletlerde boğuldu
12:28
Fransa'daki protestolarda dün 719 kişi gözaltına alındı
12:04
İran, Kur'an'ın yakılmasına tepki olarak İsveç'e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu
11:55
Kanarya Adaları'na giden botun batması sonucu 51 düzensiz göçmen öldü
11:53
Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi
11:47
Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor
Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
Sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
FOTO FOKUS
Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı
Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ