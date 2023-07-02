Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.07.2023 10:27

Prim gün sayısının düşürülmesi için Meclis'in açılması bekleniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilik için gerekli prim gün sayısının yüksek olması nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkarların, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi için Meclis'in açılmasını beklediğini belirtti.

Prim gün sayısının düşürülmesi için Meclis'in açılması bekleniyor

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarın, prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne inmesi talebinin olumlu karşılandığını belirtti.

Esnafın, bu konudaki çalışmaların TBMM'de kısa sürede görüşülerek kabul edilmesine kilitlendiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu; Bağ-Kur, SSK'lı ve Emekli Sandığına tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir yer. Yapılacak yeni düzenlemeyle norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücretin altında kalmamalı.

Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik süresine dahil edilmemesinden kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenlemeyle staj mağdurlarının önü açılmalı. Esnafın EYT'den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanmayla devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı."

ETİKETLER
Emekli
Sıradaki Haber
Türkiye'yi sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımı şiddetle kınıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:58
İran'dan Fransa için "seyahat" uyarısı
10:42
Haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
10:32
Gaziantep'te gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
10:25
Van Gölü'ne düşen minibüsteki 11 kişi yaralandı
09:59
Konya-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
09:58
TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Edirne’nin Enez ilçesinde avlanan mavi yengece iç piyasanın talebi artıyor
Edirne’nin Enez ilçesinde avlanan mavi yengece iç piyasanın talebi artıyor
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Bursa
Yakın Rotalar: Bursa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ