Az Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.07.2023 19:20

Kurban kazaları sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 29 bin 983 kişinin tedavi gördüğünü duyurdu.

Kurban kazaları sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 951 kişinin ambulansla alındığını, 29 bin 32 kişinin ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarında tedavi gördüğünü belirtti.

Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER
Fahrettin Koca Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Tarihi köprüler koruma altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:32
Kanada'dan Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarına uyarı
19:24
Hollanda Kralı, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi
19:01
Tarihi köprüler koruma altında
18:46
Gaziantep'te 83 kilograma yakın uyuşturucu ele geçirildi
18:25
Adana'da arsa payı anlaşmazlığı sebebiyle bariyerlerle sokağı trafiğe kapattılar
18:36
Artvin'de bayram dönüşü trafik kazası: 8 yaralı
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı
Yakalanan hırsız ekiplerin bayramını kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ