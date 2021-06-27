TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Houmed'e gönderdiği mesajda, Cibuti'nin Milli Günü dolayısıyla dost ve kardeş Cibuti halkını Türk milleti ve şahsı adına tebrik etti.

Türkiye'nin, Cibuti ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirten Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Cibuti Ulusal Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim" ifadelerine yer verdi.