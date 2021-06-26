İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" haberlerine tepki gösterdi. Bir haber sitesinin yayınladığı özür metnini paylaşan Altun, "Gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak" diye sordu.
Bazı haber sitelerinde 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' şeklinde haberler paylaşılmış, iddialar İletişim Başkanlığınca yalanlanmıştı.
Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 26, 2021
Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak?
Tabii ki kafalarını kuma gömecekler.
Onları gençlerimize havale ediyoruz! pic.twitter.com/mmhBpR1rNg
Fahrettin Altun sosyal medya hesabında haber sitesinin özür mesajını paylaştı. "Bu yalanın peşinden gidip sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Altun, mesajında 'Onları gençlerimize havale ediyoruz" notunu da düştü.
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