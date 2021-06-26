Bakanlıktan "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, TSK'nın, hudutlarda her türlü kaçakçılığın önlenmesi için gerekli tedbirleri aldığı, Türkiye'ye sokulmak istenen uyuşturucuyla etkin ve kararlı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini sürdürüyor. Kahraman Mehmetçik son 10 yılda hudutlarımızda 10 tondan fazla uyuşturucu ve 5 milyondan fazla uyuşturucu hap yakaladı. #DünyaUyuşturucuKullanımıVeKaçakçılığıİleMücadeleGünü pic.twitter.com/fW0xhw6CCb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2021

Açıklamaya göre, Mehmetçik tarafından 1 Ocak'tan bu yana hudutlarda 879 kilogram uyuşturucu, 766 bin 864 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Haziran'dan itibaren ise yakalanan uyuşturucu 335 kilogramı, uyuşturucu hap 499 bin 161'i buldu.

Son 10 yılda sınır hatlarında 10 tondan fazla uyuşturucu ile 5 milyon 595 bin 446 uyuşturucu hap yakalandı.