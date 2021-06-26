Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saad Hariri'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yi kabul etti.
Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nin ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, Saad Hariri'yi kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Lübnan
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