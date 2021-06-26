Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, dünya ticaretinde küresel lojistik güç olma hedefinin en önemli adımı olan Kanal İstanbul Projesi kapsamında inşa edilecek ilk köprünün temel atma töreninin yapıldığını belirtti.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde son 19 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmek için olağanüstü yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, “Bazılarının hayal dediği bazılarınınsa hayal bile edemediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

Bu projelerin yanı sıra bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını aktaran Karaismailoğlu, geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştıklarını, Türkiye’yi yüksek hızlı tren hatları ile ördüklerini dile getirdi.

"Boğaz'da yaşanan gemi trafiğindeki artış, İstanbul üzerinde tehdit oluşturuyor”

Bakan Karaismailoğlu, havalimanı sayısını 56’ya yükselttiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi hava yolunu halkın yolu yaptıklarını anlatarak, Türksat 5A uydusunun hizmet vermek için gün saydığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifiyle 28 Haziran Pazartesi günü uyduyu hizmete alacaklarını söyledi.

Haberleşme alanında da atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla Türkiye’yi çağın ötesine geçmesi için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, “İnançla yürüttüğümüz bu çabalarımız ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına, ticari hareketliliğin gelişmesine ve istihdam artışına katkı sunarken, halkımızın daha çevreci ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasına, imkân vermiştir” dedi.

Karaismailoğlu, ulaştırma sektörünün en önemli bileşenlerinden birisinin su yolları ve denizcilik alanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Günümüzde yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğindeki artış, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt gibi tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artması, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 iskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar içinde çok ciddi kaza riski söz konusu.

İstanbul Boğazı’nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitesinin 25 bin olduğu düşünüldüğünde bugün yaklaşık 45 bin olan, önümüzdeki yıllarda 78 bine çıkacak olan gemi trafik yükünün İstanbul Boğazı’nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılıyor. Daha geçen hafta, seyir hâlindeki kargo gemisinin bir balıkçı teknesine çarpması sonucu iki balıkçımızın hayatını kaybetmesinin acısı yüreğimizde. Bunlar İstanbul Boğazı’nda alternatif bir geçiş güzergâhına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor.”

"Köprümüzün toplam uzunluğu 1.618 metre olacaktır"

Adil Karaismailoğlu, mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul’un, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlaması, boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korumasının yanı sıra İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifleteceğini söyledi.

“Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak” diyen Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile Türkiye’nin deniz yolu taşımacılığındaki rolünün güçleneceğini, Karadeniz’in, ticaret gölü hâline dönüşeceğini vurguladı.

Karaismailoğlu, Türkiye’nin, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacağını ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, limanlar, demir yolu bağlantıları ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul dünyayı Türkiye’ye bağlayacaktır. Temelini attığımız köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir- Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte, Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır.

Gergin eğik askılı köprü tipinde ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprümüzün, eğik askılı köprü tabliyesi 46 metre genişliğinde, 2x4 şerit genişliğindedir. Yaklaşım viyadükleri ile birlikte köprümüzün toplam uzunluğu 1.618 metre olacaktır.”

"Kanal İstanbul ile ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını araladık"

Karaismailoğlu, bugün, geleceği tasarlayan stratejik bir hamle ve vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile aslında ulaştırma sektöründe yeni bir çağın kapısını araladıklarını belirtti.

“Dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bu stratejik hamlemiz, ülkemizi küresel bir lojistik üs konumuna getirerek hem bölgesinde hem de dünya ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi yapacak” diye konuştu.