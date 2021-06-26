Asrın projesinde ilk adım atıldı. Kanal İstanbul artık ete kemiğe bürünüyor.

Ulaşımın yanı sıra lojistik merkezleri ve turizm alanları ile 500 bin nüfuslu şehrin de yapılacağı projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor. Proje hayata geçtiğinde 500 bin kişi için de istihdam kapısı olacak.

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Üniversitelerden 200'e yakın uzman ekiple, 33 bilim dalında yürütülen çalışma sonucu hazırlanan dev proje tamamlandığında İstanbul’un çehresi değişecek.

Türkiye’ye ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacak.

Büyük bir heyecanla beklenen Kanal İstanbul ile Boğazdaki gemi trafiği de büyük oranda rahatlayacak. Boğaz emniyetli hale gelecek.

Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek Kanal İstanbul'un en dar yeri 360, en geniş yeri 775 metre,,

6 karayolu köprüsü inşa edilecek

Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak Kanal İstanbul üzerinde 6 karayolu köprüsü inşa edilecek.

Bu köprülerden ilki, Başakşehir-Nakkaş kesimindeki Sazlıdere geçişini sağlayacak.

8 şeritli köprünün viyadükleriyle toplam uzunluğu 860 metre, ana açıklığı 440 metre,, kulelerinin yüksekliği ise 196 metre olacak.

İlerleyen aşamalarda diğer köprülerin yapımına da başlanacak. Florya - Avcılar E-5,, TEM Ispartakule Viyadüğü,, Eski Edirne Asfaltı,, Kuzey Marmara Otoyolu, Germe-Kızılcaali yolu olmak üzere toplamda 6 köprü, hattın erişilebilirliğini artıracak.

Kanal İstanbul'dan geçebilecek gemilerin boyutları da belirlendi

Kanal İstanbul'dan geçebilecek gemilerin boyutları da belirlendi.

Maksimum 350 metre boyunda ve 16 metre draftı olan konteyner gemiler ile 275 metre boyunda ve 17 metre draftı olan petrol gemileri kanaldan geçebilecek.

[Grafik: TRT Haber I Şeyma Özkaynak]

Lojistik merkezi, turizm alanları ve yeni şehirler inşa edilecek

Kanal İstanbul'un turizm alanları da olacak. Yapılacak entegre projelerin ilki Küçükçekmece Yat Limanı. Limanın 1200 yat kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Kanal İstanbul'un Karadeniz çıkışının batısına eşsiz bir rekreasyon alanı yapılacak.

Proje, Ulaştırma ve Lojistik sektörüne de büyük katkı sağlayacak. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Demiryolu Projeleri ile Karadeniz Havzasındaki diğer limanlarla entegre olacak.

Kanal İstanbul’un Karadeniz çıkışının doğusuna bölgenin en büyük Lojistik Merkezlerinden biri yapılacak.

500 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kanal İstanbul'un iki yakasına 500 bin nüfuslu şehir kurulacak.

Kurulacak şehir, yatay mimariyle tasarlanacak ve çağın gereksinimlerini karşılayan modern akıllı bir altyapı ile oluşturulacak.

Maliyeti 15 milyar dolar olarak açıklanan Kanal İstanbul, 500 binden fazla kişiye de istihdam sağlayacak.

