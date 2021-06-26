Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Böylece yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 89’a yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 89’a yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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