Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta Makina ve Kimya Endüstrisi kanun teklifi için mesai yapılacak.

Teklife göre kurum, anonim şirkete dönüştürülecek. Sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak.

Pay sahipliğine dayanan oy, yöntem, temsil gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

Burada çalışan personel İş Kanunu'na tabi olarak sözleşmeli statüye geçirilecek. Diğer kamu kuruluşlarına geçmek isteyenlerin özlük hakları ise korunacak.

Bu düzenlemenin yasalaştırılmasının ardından 4'üncü yargı paketinin de Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

4. yargı paketi mesaisi

Yargı paketi ile boşanmış eşe karşı işlenen suçların cezası ağırlaştırılacak.

Tutuklamalarda somut delil şartı getirilecek. Adli kontrol 2 yılla sınırlandırılacak ve 4 ayda bir gözden geçirilecek.

RTÜK üyeliği seçimi

Meclis'te bu hafta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği seçimi de gerçekleştirilecek.

AK Parti kontenjanından 2, MHP kontenjanından 1 üyelik için Genel Kurul'da seçim yapılacak.