Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, yarın toplanarak, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında belirlenen amaçların gerçekleştirilmesini hedefleyen, kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

27 madelik teklifin ana başlıklarından biri kadına şiddetle mücadele. Buna göre, boşanmış eşe karşı işlenen suçlar, "nitelikli hal" kapsamına alınıyor ve cezası artırılıyor.

Katalog suçlarda tutuklamalara somut delil şartı getirilirken adli kontrolün süresi de sınırlandırılıyor.

CHP'nin tavrı netleşti

Adalet Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler öncesi teklifle ilgili CHP'nin de tavrı netleşti. CHP'den konuyla ilgili, "Pakete olumlu bakıyoruz ancak yeterli değil" açıklaması geldi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, anlayışı, zihniyeti değiştirmenin gerekliliğinin apaçık ortada olduğunu söyledi.

Özel, "27 maddelik paketi reddettiğimiz anlamına gelmez. Temelde bu alanda yapılacak her türlü iyileştirmeye olumlu bakarız ama 27 madde ile Türkiye'nin içinde bulunduğu sorun çözülmez." dedi.

Kendilerinin de geniş çaplı bir çalışma yaptığını belirten Özel, pakete önerilerinin eklenmesini istedi.

4'üncü yargı paketinin görüşmeleri bu hafta komisyonda tamamlanacak.

Paketin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaştırılması planlanıyor.