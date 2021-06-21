Sayıları gün geçtikçe artan elektrikli scooterlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi yeni kararlar aldı.

Buna göre, 15 yaşından küçükler scooter kullanamayacak. Azami hızın 25 kilometre olacağı scooterlar, artık sadece Büyükşehir Belediyesinin gösterdiği alanlara park edilebilecek ve ilçe sınırları dışına çıkılamayacak.

İşletme sahibi firmaların yetki belgesi için 16 Temmuz'a kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na başvuruda bulunması gerekiyor.

Toplamda 9 bin 594 scooter olabilecek

Her ilçenin nüfusuna göre scooter kullanımına izin verilecek. 25 ilçenin tamamında toplam 9 bin 594 scooter olabilecek.

Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi zorunlu olacak.

Firmalar, olumsuz hava koşullarında kullanıcılara bilgilendirme yapacak, gerekirse scooterı kullanıma kapatacak.

Kaldırımda kullanımı yasak olacak

Çevreci özelliğe sahip elektrikli scooterlar yalnızca bisiklet ve taşıt yollarında kullanılabilecek, kaldırımda kullanımı ise yasak olacak.