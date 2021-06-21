Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Eren-11 Operasyonu kapsamında, Bitlis'te 2 terör örgütü mensubu silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine operasyonlar aralıksız sürüyor.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis-Hizan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına İl Jandarma Komutanlığına ve Jandarma Özel Harekat'a (JÖH) bağlı ekiplerin operasyon başlattığını duyurdu.
J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, bölgede operasyonların devam ettiğini ifade etti.
Etiketler: Eren Operasyonları Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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