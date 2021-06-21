İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şehirde aşı seferberliğinin sürdüğünü söyledi.

20 Haziran itibarıyla 5 milyon 235 bin 299 kişiye birinci doz, 2 milyon 354 bin 711 kişiye de ikinci doz aşı yapıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, toplamda 7 milyon 590 bin 610 aşı yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte 10 milyon 245 bin 6 olan hedef nüfusun yüzde 51'inin aşılandığını kaydetti.