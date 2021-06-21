İstanbul aşılama hedefinde yüzde 51'e ulaştı
İstanbul'da, 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusta bulunan 10 milyon 245 bin kişinin yüzde 51'i aşılandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şehirde aşı seferberliğinin sürdüğünü söyledi.
20 Haziran itibarıyla 5 milyon 235 bin 299 kişiye birinci doz, 2 milyon 354 bin 711 kişiye de ikinci doz aşı yapıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, toplamda 7 milyon 590 bin 610 aşı yapıldığını aktardı.
Yerlikaya, 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte 10 milyon 245 bin 6 olan hedef nüfusun yüzde 51'inin aşılandığını kaydetti.
#İstanbul’umuzda #aşı seferberliğimiz sürüyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 21, 2021
20 Haziran itibariyle,
1. doz: 5.235.899
2. doz: 2.354.711
Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı.
30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006.
%51’e ulaştık#RandevunuAlAşınıOl pic.twitter.com/ETuhwEaLMt
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