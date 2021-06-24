AK Parti'nin kanun teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülüyor.

Teklife göre, kurumun yeni adı Makine ve Kimya Endüstri Anonim Şirketi olacak.

Pay sahipliğine dayanan oy, yöntem, temsil gibi hak ve yetkileri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

Ticaret yapılabilecek

Kurum, Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, malzeme ve araç-gereçleri alabilecek.

Milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit silah, mühimmat ve patlayıcı ticareti yapabilecek.

Sermayesinin tamamı ise Hazine'ye ait olacak. Teklif, komisyonda kabul edilirse Genel Kurul'da görüşülecek.