ABD'de beyazların siyahilere karşı uyguladığı ırkçı politikalara karşı en radikal direnişi gösteren isimlerden Müslüman aktivist Malcolm X, vefatının 57'nci yılında anılıyor.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından Malcolm X ile ilgili paylaşımda bulundu.

Şentop, Malcolm X'in "Ben ırkçı değilim ve ırkçılığın hiçbir şeklini onaylamıyorum. İyi siyah ya da iyi beyaz yoktur; iyi veya kötü insanlar vardır" sözlerine yer vererek, "İnandığı değerleri haykırmaktan çekinmeyerek, duruşuyla tüm dünyaya örnek olan Malcolm X'i şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.