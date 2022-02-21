TBMM Başkanı Şentop, Malcolm X'i ölüm yıl dönümünde andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu öldürülen Amerikalı Müslüman, insan hakları savunucusu ve siyasetçi Malcolm X'i ölüm yıl dönümünde andı.
ABD'de beyazların siyahilere karşı uyguladığı ırkçı politikalara karşı en radikal direnişi gösteren isimlerden Müslüman aktivist Malcolm X, vefatının 57'nci yılında anılıyor.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından Malcolm X ile ilgili paylaşımda bulundu.
Şentop, Malcolm X'in "Ben ırkçı değilim ve ırkçılığın hiçbir şeklini onaylamıyorum. İyi siyah ya da iyi beyaz yoktur; iyi veya kötü insanlar vardır" sözlerine yer vererek, "İnandığı değerleri haykırmaktan çekinmeyerek, duruşuyla tüm dünyaya örnek olan Malcolm X'i şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
"Ben ırkçı değilim ve ırkçılığın hiçbir şeklini onaylamıyorum. İyi siyah ya da iyi beyaz yoktur; iyi veya kötü insanlar vardır."— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 21, 2022
İnandığı değerleri haykırmaktan çekinmeyerek duruşuyla tüm dünyaya örnek olan #MalcolmX'i şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/itC3RhDvL6
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