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TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul etti. Görüşme 40 dakika sürdü.
Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Libya Yüksek Devlet Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Saffan el-Mosori, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi İshak Gazel, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Abdullah Güler, Osman Boyraz ve Halis Dalkılıç da bulundu.
Şentop ve Mişri'nin basın toplantısı yapması bekleniyor.
Etiketler: tbmm Libya Mustafa Şentop Halid el-MişriSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:47
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