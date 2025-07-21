TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında, basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."