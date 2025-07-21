Açık 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.07.2025 14:23

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

ETİKETLER
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Ukrayna UEFA
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Elektrikli araç şarj soket sayısı arttı
14:21
Yıldız Sarayı'nda yeni müzeler açılacak
14:24
İstanbul'da drift yapan sürücüye 51 bin lira ceza
14:13
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu
13:36
İş insanı Yalçınkaya, İmamoğlu ile Keleş'in cumhurbaşkanı seçimi için para topladığını iddia etti
13:19
İklim değişikliği ve gürültü balıklarda üremeyi etkiliyor
Peru'da arkeologlar 3.800 yıllık antik kenti keşfetti
Peru'da arkeologlar 3.800 yıllık antik kenti keşfetti
FOTO FOKUS
TRT 12 Punto Ödülleri sahiplerini buldu
TRT 12 Punto Ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ