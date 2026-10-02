TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının başlamasının ardından yoğun mesaisini Meclis'te sürdürdü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya Federal Meclisi Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serdar Yüksel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanvekili Ayten Sabri ile Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi heyeti ile de bir araya geldi.

Kurtulmuş, daha sonra Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile görüştü.

Kurtulmuş'un makamındaki görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.