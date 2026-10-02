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Gündem
AA 02.10.2026 17:34

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serdar Yüksel'i, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanvekili Ayten Sabri ile Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi heyetini ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının başlamasının ardından yoğun mesaisini Meclis'te sürdürdü.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya Federal Meclisi Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serdar Yüksel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan diplomasi trafiği

Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanvekili Ayten Sabri ile Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi heyeti ile de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan diplomasi trafiği

Kurtulmuş, daha sonra Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile görüştü.

Kurtulmuş'un makamındaki görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

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Almanya Numan Kurtulmuş TBMM Bulgaristan Pakistan
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