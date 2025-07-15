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Gündem
TRT Haber 15.07.2025 09:31

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere geçit vermeyeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı verilen kahramanlık destanıyla ilgili, "Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere geçit vermeyeceğiz

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı verilen kahramanlık destanıyla ilgili paylaşım yaptı.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin şeref günü, tarihe altın harflerle yazılan millî kahramanlık destanı olan 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehidlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor; şehidlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz, demokrasiye ve millî iradeye bağlılığımızın, darbelere karşı direniş kararlılığımızın ve vatanımızı can pahasına savunmanın en somut örneklerinden biridir.

15 Temmuz, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü her daim korumamız gerektiğini hatırlatan bir ders ve aynı zamanda ödev niteliğindedir.

15 Temmuz'da darbeye direnen vatandaşlarımızın fedakarlığı sayesinde, bugün geleceğe daha da umutla bakıyoruz.

15 Temmuz’da şehidlerimizin can verdiği bu topraklarda kıyamete kadar barış, huzur ve izzet içerisinde yaşamak için milletçe tüm gücümüzle çalışacağız.

Ülkemizi, demokrasimizi koruyarak ve güçlendirerek, hukukun üstünlüğünü pekiştirerek yarınlara taşıyacağız.

Allah, bu yolda birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin.

Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere bugüne kadar geçit vermedik, asla vermeyeceğiz.

15 Temmuz destanını unutmayacağız, unutturmayacağız"

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15 Temmuz Numan Kurtulmuş TBMM
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