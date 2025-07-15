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Gündem
AA 15.07.2025 08:02

60 ilde FETÖ'ye operasyon: 231 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ'nün finans kaynağına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 371 şüpheli 231'i yakalandı.

60 ilde FETÖ'ye operasyon: 231 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, yurt içi ve dışında FETÖ üyeliği suçundan işlem görmüş kişilere gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı, temin edilen bu fonların da "gıda kolisi" adı altında terör örgütü mensuplarına gönderildiği tespit edildi.

Başsavcılık, soruşturma çerçevesinde örgüte fon sağladıkları iddiasıyla 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, 231 şüpheli gözaltına alındı.

79 şüphelinin yurt dışına olduğunun belirlendiği soruşturmada, 61 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Örgütün 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkalığından (MASAK) elde edilen veriler ile ele geçirilen dijital materyal incelemeleri sonucu örgütün faaliyetleri ortaya çıkartıldı.

Buna göre, İzmir'de sosyal medya üzerinden gıda satışı yapan ve örgüte yönelik önceden düzenlenen operasyonda tutuklanan bir şüpheli üzerinden yürütülen takipte, FETÖ'nün kurduğu yasa dışı finans sistemi deşifre edildi.

Kimlerden fon toplanacağı ve bu finansmanın kimlere gönderileceğinin belli olduğu bu yasa dışı sistemin ABD ve yurt içinde bulunan şüpheliler aracılığıyla yürütüldüğü de tespit edildi.

FETÖ'nün Kuzey Amerika, Balkan ve Avrupa ülkelerinde bulunan firari örgüt üyeleri de dahil olmak üzere söz konusu illegal sistemle yaklaşık 7,5 milyon liralık bir hesap hareketliliği tespit edildi.

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