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Gündem
TRT Haber 15.07.2025 06:36

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz'u etkinliklerle anacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde kapsamlı anma ve dua programları düzenleyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz'u etkinliklerle anacak
[Fotograf: AA]

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde kapsamlı anma ve dua programları gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde tüm il müftülüklerinde, başta 15 Temmuz olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen okunan 81 bin hatmin duası yapılacak.

Öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dualar edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Millet Camisi'nde düzenlenecek Mevlid-i Şerif programı ise Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tüm camilerde eş zamanlı sela verilecek

Öte yandan, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı sela verilecek, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak.

Çarşamba sabahı ise tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

Kent meydanlarında yapılacak anma etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualar yer alırken, il ve ilçe müftülükleri heyetleri, şehitlikleri, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret edecek.

Yaz Kur'an kurslarında ise "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı özel etkinlikler düzenlenecek, Diyanet Gençlik Hizmet Merkezleri'nde gençlere yönelik din istismarı konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Diyanet Radyo ise yarın edebi metin seslendirmeleri gibi içeriklerle vatandaşlara ulaşacak.

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15 Temmuz Diyanet İşleri Başkanlığı
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