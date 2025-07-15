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Gündem
AA 15.07.2025 01:27

Bakan Kurum'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz'a ilişkin, "Milletimiz, Türkiye'nin o en karanlık ve uzun gecesinde, tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye'yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "Zaferin adı Türkiye" başlığıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimiz, Türkiye'nin o en karanlık ve uzun gecesinde, tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye'yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır. Bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Allah bir daha milletimize böyle bir gece yaşatmasın."

 

Kurum, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız." sözlerinin yer aldığı, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle hazırlanan videoya da yer verdi.

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