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Gündem
AA 14.07.2025 23:27

15 Temmuz'a dair belgeseller QR kodları taranarak izlenebilecek

15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı gerçek tanıklıklara dayanan belgeseller, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) hazırladığı görsellerdeki QR kodları taranarak izlenebilecek.

15 Temmuz'a dair belgeseller QR kodları taranarak izlenebilecek

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve aziz milletin kararlılığı sayesinde bastırılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, siyasi tarihin önemli kırılma anlarından biri olduğu belirtildi.

15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı gerçek tanıklıklara dayanan belgesellerin, darbe girişiminin kritik anlarını ve milletin kahramanca direnişini daha iyi anlamak adına önemli kaynaklar olduğu vurgulanan paylaşımda, ilgili belgesellerin QR kodları taranarak izlenebileceği ifade edildi.

Görsellerde QR kodları yer alan belgeseller şöyle:

"İşgal Girişiminden Dirilişe: 15 Temmuz'un Anatomisi, Mahrem, 15 Temmuz: 'O Gece', Şebeke: İhanetin Kodları, Zehirli Salkım, Geceden Şafağa, The Network: Uncovering Facts Behind The Attempted Coup in Turkey, Untel We Take Control: The Story Of The Failed Coup in Turkey, 15 Temmuz: Direnişten Dirilişe, Büyük Millet Büyük Meclise Saldırı, Ömer Halisdemir Belgeseli, 15 Temmuz'da Ne Oldu?, 15 Temmuz: Unutmadık, Tarihi Değiştiren Gece: 15 Temmuz, Video Kronoloji: Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye'de O Gece: 15 Temmuz, 15 Temmuz Direniş Belgeseli, Kumpas."

 

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