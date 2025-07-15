FETÖ'nün hain darbe girişiminde neler yaşandı?

15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 21.30'da başkentte Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndan silah sesleri yükseldi.

Darbecilerin kontrolündeki F-16'lar, halkı korkutmak için Ankara semalarında alçak uçuş yapmaya başladı.

Darbe girişimi haberini duyan Başkentliler Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. FETÖ'cü hainlerin kullandığı helikopterden, demokrasi için sokaklara dökülenlerin üzerine kurşun yağdı.

İlerleyen saatlerde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve üst düzey komutanlar, helikopter ile bilinmeyen bir yere götürüldü.

Hainler FSM ve Boğaziçi Köprüsü'nü geçişe kapattı

Sadece Ankara'da değil, İstanbul'da da hainler ülkeyi kaosa sürüklemek için harekete geçmişti. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri FETÖ mensubu hainler tarafından tanklarla kapatıldı.

Darbe girişimine karşı ilk açıklama saat 23.02'de Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi...

Doğrusu bir kalkışma üzerinde duruyoruz. Emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu.

Saat 23.18'de darbeciler ilk bombayı Ankara'nın Gölbaşı ilçesine attı. Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı vuruldu.

16 Temmuz'un ilk dakikalarında bu kez darbeciler istihbaratın merkezini hedef aldı. Vatan hainlerinin kontrolündeki helikopterler, Yenimahalle'deki MİT yerleşkesine ateş açtı. MİT mensupları ellerindeki silahlarla helikoptere karşılık verdi.

Aynı saatlerde bir grup üniforma giymiş vatan haini, TRT koridorlarındaydı. Milletin ekranı susturulmak istendi. TRT çalışanlarının bir kısmı rehin alındı, kuruma giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişiminin yaşandığı saatlerde ailesiyle Marmaris'te idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 00.24'te telefonla görüntülü olarak canlı yayına bağlandı. Demokrasi kahramanlarına çağrıda bulundu, milletin iradesini vurguladı...

Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Hava limanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanlarında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar.

Saat 00.56'da darbeciler bu defa Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladı. FETÖ'cü hainler, devletin tüm güvenlik kurumlarını ve stratejik noktaları hedef alıyordu. O karanlık gecede hainlerin hedeflerinden biri de Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesi idi.

Kahraman Halisdemir, darbeci generali gözünü kırpmadan vurdu

Darbe girişiminin seyrini değiştiren anlardan biri saat 02.18'de yaşandı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda nöbetçi bulunan Ömer Halisdemir, kendisine verilen emri, şehadeti uğruna yerine getirmek için harekete geçti. Darbeci Semih Terzi'yi karargaha girmeden öldüren Ömer Halisdemir orada şehit oldu.

Gölbaşı'ndan ikinci kez bomba sesi yükseldiğinde saat 02.20 idi. Hainler ele geçirdikleri jetlerle Gölbaşındaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na saldırdı.

Meclis'e bomba yağdırdılar

Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi de darbecilerin hedefindeydi. Hainler, savaş uçakları ile milli iradenin kalbini bombaladı. Milletin vekilleri o sırada Meclis Genel Kurulu'nda demokrasi nöbetindeydi.

Saat 03.20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'ten İstanbul'a gitti. Atatürk Havalimanı'nda verdi mesajını...

Yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler bunu peşinen söyleyim.

Saat. 06.19'du. Gün ağarmaya başladı. Darbecilerin hain planı Türkiye'nin birçok noktasında püskürtüldü. Vatan hainleri bu defa da milletin evini hedef aldı. FETÖ'cüler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin çevresini bombaladı.

Hainlerin darbe girişimi 24 saat geçmeden bertaraf edildi

Saat 06.40'da Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbecilerin teslim olmaya başladığı haberi geldi. Gözaltı sayısı her dakika, her saat hızla arttı. Yargıda, askeriyede ve emniyette yüzlerce görevden uzaklaştırma kararları verildi.

Saat 08.26'da darbecilerin alıkoyduğu Genelkurmay Başkanı Akar, Akıncı Üssü'nden helikopterle Çankaya Köşkü'ne geldi. Aynı dakikalarda Jandarma Genel Komutanlığı darbecilerden temizlendi.

Demokrasi kahramanlarının darbecilere karşı direnişi sonuç verdi. Başbakan Yıldırım, saat 12.57'de kameraların karşısına geçti, kalkışmanın bastırıldığını açıkladı.

Türkiye o gece 253 vatan evladını şehit verdi. 2 binin üzerinde demokrasi kahramanı da yaralandı. Darbe girişimi, tüm yurtta 24 saat sürmeden kontrol altına alındı. Karanlık gecenin şafağında demokrasi galip geldi.