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TRT Haber 15.07.2025 08:14

MİT'ten FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

MİT'ten FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon

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