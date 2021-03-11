Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "2020 Yılı Yeşilin EN'leri" ödüllendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ödülde yaptığı açıklamada, "Bu verdiğimiz ödüllerin hem personelimize hem de yeşile gönül verenler için bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum." dedi.

Bir ödül de TRT Haber'e

Geçtiğimiz yaz sık sık orman yangınları yaşandı. TRT Haber ekipleri olay yerlerinden tüm gelişmeleri anbean aktardı.

Muhabir Büşra Çelik ve kameraman Hayrettin Kavi, İstanbul Kayışdağı'ndaki orman yangınının soğutma çalışmaları sırasında helikopterden boşaltılan suyun altında kalmıştı.

O haber, "En ilginç orman yangını haberi" ödülüne layık görüldü.

TRT Muhabiri Çelik, yaptığı açıklamada, "Ben de kameraman arkadaşım Hayrettin Kavi de da yayına devam ettik her şeye rağmen. Bu ödüle layık görüldük. Çok mutluyum ödülü TRT Haber ailesi ve kameraman Hayrettin Kavi adına alıyorum." dedi.