Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Riyad Hicab'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'la Doha'da görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hicab'la Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Suriye'deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'da bulunuyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Katar Rusya
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