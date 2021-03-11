2Fetullahçı Terör Örgütünün kripto yazışma programı ByLock içerikleri deşifre edildikçe örgüt içi en mahrem uygulamalar da gün yüzüne çıkıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nca incelenen ByLock içeriklerinde katalog evlilikleri ile ilgili ilginç talimatlar verildiği tespit edildi.

TRT Haber, örgüt içi evliliklerin perde arkasını gözler önüne seren o içeriklere ulaştı.

Kadın erkek eşleştirmesinde kast sistemi var

FETÖ mensubu kadın ve erkeklerin eşleştirilirken çok hassas kriterler uygulandığı görülürken, örgüt mensubu kadınların fiziki özelliklerinin çok açık bir şekilde belirtildiği ve bulundukları konuma göre seçildikleri tespit edildi.

Kamu'daki personelin kast sistemine tabi tutulduğu anlaşılan ByLock içeriklerinde istihbarat, mülkiye veya emniyet mensupları arasında yaptırılan evliliklerde eşlerde aranan kriterlerin de birbirinden farklı olduğu anlaşıldı.

"A sınıfı eş lazım, dış görünüş çok iyi"

Firari izdivaç sorumlusu Gülay P'nin, tutuklu izdivaç sorumlusu Ahmet Y’den, örgüt mensubu bir kadın için eş bulunmasını isteyerek "1987 doğumlu, eşinden ayrılmış. A sınıfı izdivaç yapacak aday lazım. Adayımız çok kaliteli ve dış görünüş çok iyi" dediği belirlendi.

Kız kültürlü ve güzel olsun

Firari izdivaç sorumlusu Sümeyra Y’nin deşifre edilen 2 Ocak 2016 tarihli ByLock yazışma içeriklerinde 1988 doğumlu ve 1.72 boyunda FETÖ mensubu bir erkek için istediği kadının özellikleri dikkat çekti.

"4 yıllık mezun olsun. Çalışıp çalışmaması önemli değil. Kültürlü ve güzel olsun. Arkadaş İstanbul beyefendisi. Kibar bir arkadaş…"

Evlenmede ve boşanmada örgüt onayı var

İzdivaç sorumlusu Engin Ö. 12 Aralık 2015’te diğer izdivaç sorumlusu İbrahim G'ye attığı mesajda Pınar H. ile ilgili şu bilgileri veriyor:

"Öğretmen arkadaşımızın bacısı. Bacının başından talihsiz bir evlilik geçti. Evlenirken hizmetten biri diye evlenmiş. Boşanırken de hizmetteki abilerin uygun görmeleriyle boşandı. Evlenip boşanan biri olabilir. 29 yaşlarında. Pınar Hanım Kars Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği mezunu, 8 yıldır Anafen'de matematik derslerine giriyor. Boy 1.65, kilo 54, bir yıla kadar evli durdular. İstişare kararıyla ayrıldılar. Çocuk yok. Şu an İstanbul Anafen'de öğretmen ve Beylikdüzü'nde oturuyor."

"70 kilo güzel bir bayan"

Firari izdivaç sorumlusu Fatma Y'nin 15 Aralık 2015’de izdivaç sorumlusu Cisem A'ya, Derya T. isimli bir kadınla ilgili "86 doğumlu, 70 kilo güzel bir bayan. Asker olmuyor. Hukukçu olur." diyor.

"Bacımız rahat olsun"

20 Ocak 2016 içerikli ByLock yazışmasında tutuklu izdivaç sorumlusu Doğan Ç, tutuklu Betül K'ya yazdığı mesajda, "1.80 boy. 70 kg. Dış görünüşü çok iyi. Ne konuşmasından ne de görünüşünden Kürt olduğu anlaşılmıyor. Mesleği hassas ancak ailesi kesinlikle açık bir bayanla evlenmesini istemiyor. Fedakârlık istemiyoruz aslında olması gerekiyor ama istemeyeceğiz kesinlikle. Bacımız rahat olsun. Adıyaman’da mülayim bir Kürt aile…" diyor.

"Esmer olursa iyi olur"

Tutuklu Özge Elif H, 28 Eylül 2015’de eş bulunması için örgütün erkek izdivaç sorumlusuna bir örgüt mensubu kadını ise şöyle anlatmış:

"Erzincanlı, Selçuk Üniversitesi hukuk mezunu, 157 boy, 48 kilo, doğulu Kürt olabilir sıkıntı yok, başörtüsü açılması gerekiyorsa olur. Yurt dışında yaşayabilirim dedi."

Erkek izdivaç sorumlusunun ise Özge Elih H'ye verdiği yanıt şu şekilde: "Esmer olursa iyi olurmuş. İlla bir kriter olursa bu olsun dedi :))"