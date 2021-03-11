Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık için Covid-19 salgınıyla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte bakanlığımız birimleriyle maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de milletimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Bugüne kadar 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N-95 maske, 700 bin tulum ve 550 ton dezenfektan üreterek Covid-19 ile mücadeleye destek verdik" denildi.

#insanlıkiçin #COVID19 salgınıyla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte Bakanlığımız birimleriyle maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de milletimizin ihtiyaçlarını karşıladık. pic.twitter.com/ro470pO2DO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2021