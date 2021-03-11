Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 11:49Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Teröristler sınırda yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Suriye’den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yakalananlardan 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Sınır hatlarında görev yapan askerler teröristlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Mardin’de görev yapan hudut personelinin Suriye’den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını açıkladı.
Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2’sinin Suriye’de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi. pic.twitter.com/8T4rBldU37— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2021
Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen kişilerden 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve Suriye'de silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu tespit edildi.
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