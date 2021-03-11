Sınır hatlarında görev yapan askerler teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Mardin’de görev yapan hudut personelinin Suriye’den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını açıkladı.

Mardin’de görev yapan hudut personelimiz, Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 şahsı yakaladı. Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2’sinin Suriye’de DEAŞ terör örgütü mensubu olarak silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu belirlendi. pic.twitter.com/8T4rBldU37 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2021

Mardin İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen kişilerden 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve Suriye'de silahlı faaliyette bulunan terörist olduğu tespit edildi.