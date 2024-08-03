Tarihi takasta dikkat çeken isimler

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın takas operasyonu tarihe geçti. 26 kişinin karşılıklı değişimi Ankara'da yapıldı. Operasyon sadece kişi sayısının fazlalığı ile değil değişimi yapılanların kimliği açısından da büyük yankı uyandırdı.

İkisi gazeteci, biri asker üç kişi Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Bunlardan biri Rusya tarihinde casusluk suçlaması ile tutuklanan ilk yabancı medya çalışanı, Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'ti. Gershkovich, Rusya’da Mart 2023’te casusluk suçundan tutuklanmıştı.

Rusya'da tutuklu olan ve ABD'ye teslim edilen bir diğer isim de eski deniz piyadesi Paul Whelan'dı. Amerikan Deniz Piyade Kolordusu’nda 8 yıl görev yapan Paul Whelan, 2018 yılından beri "casusluk" suçlaması ile Moskova’da tutukluydu.

ABD ve Rusya vatandaşlığı olan Alsu Kurmasheva da ABD’ye iadesi yapılan bir diğer gazeteci oldu. Kurmasheva, "Yabancı çalışan olup devlete bildirmeme" ve "dezenformasyon" suçlarından hükümlüydü.

İdam cezası affedilen Krieger Almanya'ya döndü

Kızıl Haç bünyesinde çalışan Rico Krieger, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Belarus’ta gözaltına alındı. Terör ve paralı askerlik suçlamaları ile idam cezasına çarptırıldı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukanşenko, Rico Krieger'i affetti. Krieger, affedildikten 2 gün sonra Türkiye’de gerçekleştirilen takas operasyonu ile Almanya’ya döndü.

Tarihi takas sırasında, Rus vatandaşı olan İlya Yashin de Almanya'ya döndü. Rus muhalif lider Aleksey Navalny’nin yakın müttefiki olan Yashin, Rus ordusu hakkında "yanlış bilgi" yaydığı gerekçesi ile Aralık 2022’de mahkum edilmişti.

Vladimir Kara-Murza da Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük muhaliflerindendi. Nisan 2022’de devlete ihanet suçlamalarıyla tutuklandı. Türkiye’deki takas operasyonunda Almanya’ya dönen dikkat çekici isimler arasında yer aldı.

Almanya'dan tek kişi getirildi

Rusya için önemli bir isim olan Vadim Krasikov takas operasyonunda Almanya’dan getirilen tek kişiydi. Vadim Krasikov, 2019’da Çeçen muhalif savaşçı Khangoshvili'yi Almanya’da öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

İki çocuklu aile Rusya'ya teslim edildi

Tarihi takasta Rusya Dış İstihbarat Servisi’ne çalışan karı-koca da çocuklarıyla yer aldı.

Artem Dultseva ve Anna Dultseva, Slovenya’da sahte Arjantin pasaportu ile yakalandı.

İki çocuk ile birlikte Slovenya’dan getirilen aile, takas operasyonu ile Rus yetkililere teslim edildi.