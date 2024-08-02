Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.08.2024 15:14

Tarihi takas operasyonunun detayları belli oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği takas operasyonu, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas operasyonu olarak tarihe geçti. Operasyonun her adımı MİT'in kontrolünde ilerlerken, taraflar arasında oluşan anlaşmazlıklar, MİT'in sağladığı soğukkanlı ve başarılı istihbarat diplomasisi ile yönetildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) arabuluculuğunda gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas operasyonun detayları belli oldu.

Buna göre, süreç ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesi ile başladı. Türkiye’nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında adil ve yapıcı bir politika izlemesi, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımlar, geçmişte yapılan takas operasyonlarında Türkiye’nin arabuluculuktaki başarıları taraflar arasında iş birliği için Türkiye’yi tercih etmelerinde etkili oldu.

MİT’ten büyük takas operasyonu
MİT’ten büyük takas operasyonu

Operasyonun her adımı MİT koordinasyonunda ilerledi

Türkiye’nin arabuluculuk deneyimine güvenen tarafların teklifi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Milli İstihbarat Teşkilatı, takas operasyonu için başat rolü üstlendi.

MİT'in üst düzey yetkilileri, tarihe geçen bu operasyonun gerçekleşmesi öncesinde taraflar ile sık sık bir araya geldi. Süreç içerisinde MİT Başkanı İbrahim Kalın da birçok kez muhatapları ile hem yüz yüze hem de telefon görüşmeleri yaptı.

ABD'den tarihi takas için Türkiye'ye teşekkür
ABD'den tarihi takas için Türkiye'ye teşekkür

Tarafların, takasa ilişkin çekince, anlaşmazlık ve talepleri de yine MİT’in adil ve yapıcı çözümleri sayesinde aşıldı. Takas operasyonunun her adımı MİT’in kontrolünde ilerledi.

Operasyon için müzakereler son ana kadar devam etti. Operasyon anında bile taraflar arasında oluşan anlaşmazlıklar, MİT’in sağladığı soğukkanlı ve başarılı istihbarat diplomasisi ile yönetildi.

Bakan Fidan'dan tarihi takası gerçekleştiren MİT personellerine tebrik
Bakan Fidan'dan tarihi takası gerçekleştiren MİT personellerine tebrik

Takası yapılacak 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu

MİT’in, taraflar arasında her türlü anlaşmayı sağlaması sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. 1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde MİT, takasın gerçekleştirileceği Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Esenboğa Havalimanı, hayatın olağan akışını bozmayacak şekilde operasyon için hazır hale getirildi.

NATO, Rusya'daki tutukluların takas operasyonuyla serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı
NATO, Rusya'daki tutukluların takas operasyonuyla serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı

MİT’in koordinesindeki takas operasyonu saat 16:05’te Slovenya’dan gelen ilk uçağın tekerinin piste değmesi ile başladı. Slovenya uçağın ardından sırasıyla Norveç, Rusya, Almanya ve ABD’den gelen uçakların alana inmesi ile takas aşamasına geçildi. Operasyon boyunca takası yapılacak 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu. Operasyonun herhangi bir sebeple bozulmaması için sürecin tamamını MİT yönetti.

Rusya, Türkiye’nin organizasyonu ile tarihinin en büyük takas operasyonunu yaptı
Rusya, Türkiye’nin organizasyonu ile tarihinin en büyük takas operasyonunu yaptı

Önce Rusya’nın teslim alacağı 10 kişi uçaklardan indirildi. Ardından Rusya tarafı teslim edeceği 16 kişinin uçaktan intikalini sağladı.

MİT’in gözetiminde tarafların "karşılıklı teyit" işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından 10 kişi Moskova’ya dönecek Rus uçağına, 3 kişi Washington’a dönecek ABD uçağına, 13 kişi de Almanya uçağına aktarıldı. Üç uçağın tekerlerinin pistten ayrılması ile MİT’in tarihe geçen takas operasyonu başarılı bir şekilde sona erdi.

ABD ve Rusya'dan teşekkür

Operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kremlinden yapılan açıklamada da MİT yönetiminde yapılan takas operasyonunun hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelerin yönetimlerine teşekkür edildi.

ETİKETLER
ABD Almanya MİT Rusya
Sıradaki Haber
DMM'den "AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı" iddialarına açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
YKS tercih süresi uzatıldı
15:52
Savunma ve havacılıkta 431 milyon dolarlık ihracat
15:35
THY'nin Çukurova uçuşları başlıyor
15:28
Gaziantep'te 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
15:12
Hakan Fidan Etiyopya'ya gidiyor
15:12
DMM'den "AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı" iddialarına açıklama
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
FOTO FOKUS
Şehit Haniye'ye Katar'da veda ediliyor
Şehit Haniye'ye Katar'da veda ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ