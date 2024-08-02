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Ekonomi
AA 02.08.2024 14:34

Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer gerileme beklediklerini açıkladı.

Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar iyileşti
[Fotoğraf: Arşiv]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Temmuz ayında rekor ihracat
Temmuz ayında rekor ihracat

Bakan Şimşek dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğinin altını çizdi:

"Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

 

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