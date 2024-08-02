Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğinin altını çizdi:

"Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar, geçen yılın aynı ayına göre ise 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz. Döngüsel faktörlere yapısal reformların da eşlik etmesiyle sürdürülebilir cari açığı ve rezervlerdeki kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."