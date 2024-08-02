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Gündem
AA 02.08.2024 14:46

DMM'den "AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı" iddialarına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Anayasa Mahkemesi'nin, İletişim Başkanlığı'nın basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal ettiği ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin çalışmalarına devam edemeyeceği iddialarının manipülasyon olduğunu ifade etti.

DMM'den "AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı" iddialarına açıklama
[Fotoğraf: Arşiv AA]

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı'nın basın ve ifade özgürlüğüne müdahale eden yetkilerini iptal etti. Kararın ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışmalarına devam edemez iddiası manipülasyondur" ifadelerine yer verildi ve devamında şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale yetkisi zaten bulunmamaktadır. Ayrıca karar, doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na bağlı bir koordinatörlük olarak faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları açısından herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yetkisini İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinde sayılan Başkanlığın genel görevlerinden almaktadır. Merkezimiz, çalışmalarını bu doğrultuda aralıksız sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, İletişim Başkanlığına bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluş kararnamesi ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi, bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil kanun ile düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm vermiştir."

ETİKETLER
Anayasa Mahkemesi (AYM) Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
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