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Gündem
AA 02.08.2024 14:09

Bakan Yumaklı: Süt tesisleri incelememiz altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde arz-talep dengesi bozulan ve fiyatları tartışma yaratan çiğ süt piyasasını Ticaret Bakanlığı ile birlikte yakın takibe alarak inceleme başlattıklarını söyledi.

Bakan Yumaklı: Süt tesisleri incelememiz altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ'yi ziyaret etti.

Bakan Yumaklı: Süt tesisleri incelememiz altında

Türkiye'nin 21,5 milyon ton süt üretimi olduğunu, bunun yüzde 50'sinin sanayiye gittiğini söyleyen Bakan Yumaklı, sanayi tesislerinin bu sütten daha fazla pay alarak, daha fazla süt ve süt ürünlerinin üretilmesiyle birlikte hem içerideki ihtiyacı karşılamasını hem de ihracatla ilgili hedeflere ulaşmayı istediklerini dile getirdi.

İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı

Son dönemde Türkiye'de süt konusunda birtakım gelişmeler olduğunu, bunları çok yakından takip ettiklerini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Hem sanayiyle hem de üreticiyle çok yoğun bir temas içindeyiz. Maalesef ki son dönemde, özellikle son 2-3 haftalık dönemde bazı sanayi tesislerinin özellikle geriye dönük faturaları düzenleyerek üreticinin gelirini azaltma yönünde ya da fiyatları düşürme yönünde birtakım faaliyetlerde olduğunu tespit ettik. Ticaret Bakanlığı'mız ile bunları çok yakından takip ediyoruz. Bizim üreticinin sütünü değerinde alarak bunu tüketiciye en uygun şartlarda ulaşmasını sağlayan sanayi kuruluşlarıyla ilgili hiçbir olumsuz görüşümüz yok. Ancak fırsattan istifade ederek, ortamı sadece kendi ulaşmak istedikleri menfaatlerine doğru evirmek isteyenlere karşı çok yoğun bir şekilde inceleme süreci başlatmış bulunuyoruz. Özellikle rekabet koşullarına da uygun olmayan şekilde bir araya gelerek üreticinin elinden değerinin altında ürün almakla ilgili bazı oluşumların da olduğunu tespit ettik, hem biz hem de Ticaret Bakanlığı'mız. Ticaret Bakanlığı'mız da bu yönüyle bunları araştırmaya ve incelemeye başlamış durumda."

Bakan Yumaklı: Süt tesisleri incelememiz altında

"Günde bin ton sütü piyasadan çekeceğiz"

Bakanlık olarak, bu dönemde hem sıcaklıkların artması hem de üretimin çok olması sebebiyle oluşan süt fazlasını üreticiyi de korumak adına bir regülasyonla çözme yolunda geçen haftadan itibaren bir adım attıklarını dile getiren Yumaklı, "Yaklaşık 1000 tonluk günlük sütü biz piyasadan çekeceğiz. Eğer gerekiyorsa bu rakamı da fazlalaştıracağız. Sene sonuna kadar da bu regülasyona devam edeceğiz" dedi.

Yumaklı, bu adımın regülasyon amaçlı olduğunu vurgulayarak, "Üreticinin elinde ürünün kalmamasını sağlamak için yapıyoruz. Bunu kötüye kullanmak isteyen kuruluşları da buradan ikaz ediyorum tekraren; bu regülasyon amaçlı bizim yapmış olduğumuz süt tozuna çevirme işlemini, üreticinin elinden daha da ucuza almak için farklı bir yönüyle kullanmak isteyenlerin kesinlikle bu yola tevessül etmemelerini özellikle ikaz etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

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