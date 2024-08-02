Dışişleri'nden İsrail'e tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız
İsrail Dışişleri Bakanı'nın skandal açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den tepki geldi. Keçeli, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" açıklamasını yaptı.
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, işgalci İsrailli bakanın skandal açıklamalarına tepki gösterdi.
Keçeli sosyal medya hesabından "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" paylaşımını yaptı.