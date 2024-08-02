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TRT Haber 02.08.2024 12:03

Şehit HaniyeKatar'da toprağa verildi

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’ın başkenti Doha’da cenaze töreni düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde Tahran’dan Katar’a getirilen Heniyye’in cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.

Çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı.

Şehit HaniyeKatar'da toprağa verildi

Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle uğurlanan Heniyye'nin naaşı, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

Defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye ve torunlarına taziyelerini iletti.

Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal ile görüşerek taziyelerini iletti.

Şehit HaniyeKatar'da toprağa verildi

İsmail Haniye'nin geçmişi

İsmail Haniye 1963 yılında Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati mülteci kampında doğdu. Yıllar içinde Filistin davasının kilit isimlerinden olan Haniye, 1980'li yıllarda direniş hareketinin içinde yer aldı.

1989'da Birinci İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı, 3 yıl cezaevinde kaldı. Ardından birçok direnişçiyle beraber, 1992 yılında serbest bırakılarak Güney Lübnan'a sürüldü. Sürgünün ardından Gazze'ye geri döndü. Gazze'ye döndükten sonra Filistin davası için mücadeleye devam etti.

1999 ile 2004 yılları arasında Hamas Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.
Filistin'de yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Haniye, hareketin Başbakan adayı olarak açıklandı. Bir yıl sonra evine düzenlenen füze saldırısından sağ kurtuldu.

Haniye, 2014 ile 2017 arasında Gazze Şeridi Yönetimi Başkanlığını üstlendi. Bir yıl sonra ABD'nin terörist olarak tanımlamasının ardından Katar’a gitti.

Filistin’in haklı davasını Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak sürgünde yürüttü. Bu süre zarfında İsmail Haniye'nin sadece kendisi değil ailesi de hedefteydi. İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarında 3 oğlu, 4 torunu ve kız kardeşini kaybetti.

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit oldu.

Haniye, Filistin davası için verdiği mücadelede Türkiye'yi hep yanında buldu. Son olarak Nisan ayında Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Erdoğan'a Hamas hareketini Kuvay-ı Milliye'ye benzettiği için teşekkür etmişti. 

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