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Gündem
TRT Haber 02.08.2024 11:23

Bayraktar KALKAN DİHA 41. testi de başarıyla tamamladı

Bayraktar KALKAN DİHA, kabiliyetlerini test etmeyi sürdürüyor. Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı 41'inci uçuşundaki orta menzil haberleşme testini de başarıyla tamamladı.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirmiş olduğu Bayraktar KALKAN DİHA, testlerine hız kesmeden devam ediyor.

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Kalkan DİHA, 41'inci uçuşundaki orta menzil haberleşme testini başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar duyurdu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Selçuk Bayraktar, orta menzil haberleşme testinin gerçekleştirildiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

 


 

Nisan ayında VTOL Uçuş Testi kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıkmıştı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.

Testlerini başarıyla sürdüren KALKAN DİHA, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 

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