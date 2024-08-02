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TRT Haber 02.08.2024 11:09

Fahrettin Altun: Türkiye tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor. Türkiye tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlıdır" dedi.

Fahrettin Altun: Türkiye tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlı

İletişim Başkanı Fahrettin AltunMİT koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirilen tarihi esir takasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fahrettin Altun, açıklamasında "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası arenada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor."  vurgusunu yaptı

MİT’ten büyük takas operasyonu
MİT’ten büyük takas operasyonu

Türkiye'nin farklı ülkelerle farklı şekil ve düzlemlerde ilişkiler geliştirebilen diplomatik bir ağır siklet gücü olduğunu bir kez daha kanıtladığının altını çizen Altun, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Ülkemiz bu diplomatik kapasitesini farklı aktörlerle etkili iş birliği yoluyla barış ve istikrarın hizmetinde kullanmaktadır.

"Ülkemiz farklı taraflarla muhatap olan güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha gösterdi"

Türkiye, dün itibarıyla yedi farklı ülkeden 26 kişinin takasını sağlayarak son dönemlerdeki en kapsamlı esir değişim operasyonunu gerçekleştirdi. Türkiye’nin bu çok hassas müzakerelerin yönetiminde gösterdiği ciddiyet bölgedeki tüm sorunların çözümü için bir örnek teşkil etmiştir.

Türk istihbaratı, küresel anlamda rekabet ve hasımlık ilişkisi içinde olan güçlerin iletişimini gerektiren bu tarihi operasyon için diyalog ve arabuluculuk kanalları kurdu. Ülkemiz farklı taraflarla muhatap olan güvenilir bir ortak olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye, tüm uluslararası çatışmalarda açık diyalog kanallarını sürdürmeye kararlıdır ve tüm tarafların katılımını ve arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak platformlar oluşturmaya devam edecektir."

 


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